Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
rollo,
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:18
Как всё сложно! Нет, чтобы программу сделать бессрочной!
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:48
Пропоную максимально спростити і просто кожному клієнту зараховувати щомісяця по 500 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если мне еще раз придет предложение сделать 30 транзакций, а по ссылке будет про 60 транзакций, то вместо того, чтобы делать 65 транзакций (на всякий случай) я просто...
хотя нет... я же могу вырубить смс-информ после окончания кешбек-программы и тогда оплаты проходить будут в 4 раза быстрее без вводов паролей.
Можно в личку как пополнять по уан-копек?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21
Slx я киевэнерго на их сайте пополнял, там без паролей, все быстро
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22
ага, попробуем успеть )
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