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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:02
rollo написав: clientage написав: rollo написав:
Карта выпущена 23.10.2019.
Горячка утверждает, что карта подключена к бонусной системе до 23.10.2020 года.
А КБ 16/11/20 выплатят (куда?) за опер-и с 1 по 22 окт?
Наверное, 16.11.20 выплатят на карту (она же живая будет).
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:07
clientage написав: rollo написав: clientage написав:
А КБ 16/11/20 выплатят (куда?) за опер-и с 1 по 22 окт?
Наверное, 16.11.20 выплатят на карту (она же живая будет).
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
Именно так.
Я уже думал, что моя карта всьо, но 22 дня еще поработаем!
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rollo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:12
rollo
давайте переоткрывайте массово, може они одумаются и тем кто позже открылся - продлят акцию
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:19
omb , буду их теребить и сообщать, если что.
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rollo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:44
omb написав:rollo
давайте переоткрывайте массово, може они одумаются и тем кто позже открылся - продлят акцию
Або прикриють лавочку з перевідкриттям.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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