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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:02

  rollo написав:
  clientage написав:
  rollo написав:Карта выпущена 23.10.2019.
Горячка утверждает, что карта подключена к бонусной системе до 23.10.2020 года.

А КБ 16/11/20 выплатят (куда?) за опер-и с 1 по 22 окт?

Наверное, 16.11.20 выплатят на карту (она же живая будет).

Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:07

  clientage написав:
  rollo написав:
  clientage написав:А КБ 16/11/20 выплатят (куда?) за опер-и с 1 по 22 окт?

Наверное, 16.11.20 выплатят на карту (она же живая будет).

Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...

Именно так. :|
Я уже думал, что моя карта всьо, но 22 дня еще поработаем!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:12

rollo давайте переоткрывайте массово, може они одумаются и тем кто позже открылся - продлят акцию :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:19

omb , буду их теребить и сообщать, если что.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:44

  omb написав:rollo давайте переоткрывайте массово, може они одумаются и тем кто позже открылся - продлят акцию :)

Або прикриють лавочку з перевідкриттям.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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