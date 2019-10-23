Додано: Чет 01 жов, 2020 19:24

Вначале кешбек был на 6 месяцев. Когда 6 месяцев подходили к концу, Укрсиб сделал смс рассылку, что срок действия кешбека по карте продлен. В смс указано окончание. Покопалась в истории смс от Укрсиба, нашла

Вітаємо! Кешбек 5% по вашій картці подовжено до 29.10.2020

Смс была получена 24.02.20

Если не удаляйте историю, поищите в этих датах Ваш срок действия кешбека )