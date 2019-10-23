Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:02
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:07
Именно так.
Я уже думал, что моя карта всьо, но 22 дня еще поработаем!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:12
rollo давайте переоткрывайте массово, може они одумаются и тем кто позже открылся - продлят акцию
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:44
Або прикриють лавочку з перевідкриттям.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:24
Вначале кешбек был на 6 месяцев. Когда 6 месяцев подходили к концу, Укрсиб сделал смс рассылку, что срок действия кешбека по карте продлен. В смс указано окончание. Покопалась в истории смс от Укрсиба, нашла
Вітаємо! Кешбек 5% по вашій картці подовжено до 29.10.2020
Смс была получена 24.02.20
Если не удаляйте историю, поищите в этих датах Ваш срок действия кешбека )
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:39
такое нам не подходит
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 03:05
Вы хотите сказать что можно 13 зарплату получить? А я бы так категорично каловым высказываниям не доверял. Год назад такая же кура насвистела ,что кб рубать нужно исключительно через мобприложение.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 03:05
Вы хотите сказать что можно 13 зарплату получить? А я бы так категорично каловым высказываниям не доверял. Год назад такая же кура насвистела ,что кб рубать нужно исключительно через мобприложение.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А еще говорили, что карта "уже" подключена к кешбек-акции в день получения. А по факту...
Так что я был бы рад дождаться 16-го числа от тех, кто оплачивал в сентябре, хотя карту получил в сентябре 19-го.
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