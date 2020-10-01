RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:28

  clientage написав:Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...

можно и 16го на низком старте у отделения ждать, учитывая УркСибовские очереди, как раз как номерок подойдет и кешбек зачислят
cohan
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:32

Абонплату за смс-информирование тут когда взымают? 1го числа?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 14.10.08
Подякував: 203 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:36

Ferlakur раніше було так. Але з травня (як інформуваття стало безкоштовним) нема можливості перевірити ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 589
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:36

Ferlakur в последний рабочий день месяца вечером
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alien, подключите СтарИнфор+ и сможете проверить :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 08.03.18
Подякував: 229 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:32

Чот УкрСиб зажав кешбек по акції з оплатою доставки Новою Поштою. В серпні виконав всі умови а до сих пір ключ-код не прийшов. Комусь приходив? Подзвонив на гарячку програми Очевигода, залишив заявку щоб розібрались...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 08.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1137113811391140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.