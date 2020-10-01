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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:28
clientage написав:
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
можно и 16го на низком старте у отделения ждать, учитывая УркСибовские очереди, как раз как номерок подойдет и кешбек зачислят
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:32
Абонплату за смс-информирование тут когда взымают? 1го числа?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:36
Ferlakur
раніше було так. Але з травня (як інформуваття стало безкоштовним) нема можливості перевірити
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:36
Ferlakur в последний рабочий день месяца вечером
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:16
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:32
Чот УкрСиб зажав кешбек по акції з оплатою доставки Новою Поштою. В серпні виконав всі умови а до сих пір ключ-код не прийшов. Комусь приходив? Подзвонив на гарячку програми Очевигода, залишив заявку щоб розібрались...
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miltador
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:12
miltador написав:
Подзвонив на гарячку програми Очевигода, залишив заявку щоб розібрались...
Треба дзвонити і казати щоб зараховували гроші, а не присилали ключ коди.
Я їм так і сказав, то вони здивовані, і кажуть що я один такий, інших це не турбує, але зафіксували.
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Rainbow
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:35
rollo написав: clientage написав: rollo написав:
Наверное, 16.11.20 выплатят на карту (она же живая будет).
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
Именно так.
Я уже думал, что моя карта всьо, но 22 дня еще поработаем!
за 13-ю зарплату сомневаюсь...
Есть ли кто из учатников Клуба, кто получал первую WelcomeCard с 10% КБ, и кто сделал
тогда 7-ю зарплату?? (КБ был на 6 мес)
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STIGA
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:41
Rainbow написав: miltador написав:
Подзвонив на гарячку програми Очевигода, залишив заявку щоб розібрались...
Треба дзвонити і казати щоб зараховували гроші, а не присилали ключ коди.
Я їм так і сказав, то вони здивовані, і кажуть що я один такий, інших це не турбує, але зафіксували.
Ну вони пообіцяли передзвонити - скажу що хочу свої чесно зароблені
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:43
STIGA написав: rollo написав: clientage написав:
Т.е. 16го получаете КБ, 17го топаете закрываете счет, и с 10 янв 2021го пытаетесь открыть новую НК...
Именно так.
Я уже думал, что моя карта всьо, но 22 дня еще поработаем!
за 13-ю зарплату сомневаюсь...
Есть ли кто из учатников Клуба, кто получал первую WelcomeCard с 10% КБ, и кто сделал
тогда 7-ю зарплату?? (КБ был на 6 мес)
А чо вдруг 7 или 13ю?
Вот за сент выплатили 16 окт, за окт -- 16 ноя, и...за авг -- 16 сент = 12 мес и 12 выплат
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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