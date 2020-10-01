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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:51
Так и я о том же, что 13-й ЗП не будет. Спасибо и за 12 выплат )) хрю
На примере первого сезона уже откатали количество выплат.
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