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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:51
Так и я о том же, что 13-й ЗП не будет. Спасибо и за 12 выплат )) хрю
На примере первого сезона уже откатали количество выплат.
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STIGA
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:09
STIGA написав:
Так и я о том же, что 13-й ЗП не будет. Спасибо и за 12 выплат )) хрю
На примере первого сезона уже откатали количество выплат.
Поживем увидим.
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rollo
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:39
rollo та ладно, итак наверно самое выгодное предложение
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omb
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:52
omb конечно. Но все хорошее когда-то заканчивается.
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rollo
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:15
Митяйка
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ukrprom2014
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