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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1138113911401141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так и я о том же, что 13-й ЗП не будет. Спасибо и за 12 выплат )) хрю

На примере первого сезона уже откатали количество выплат.
STIGA
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Повідомлень: 212
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:09

  STIGA написав:Так и я о том же, что 13-й ЗП не будет. Спасибо и за 12 выплат )) хрю
На примере первого сезона уже откатали количество выплат.

Поживем увидим.
rollo
 
Повідомлень: 977
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:39

rollo та ладно, итак наверно самое выгодное предложение
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:52

omb конечно. Но все хорошее когда-то заканчивается.
rollo
 
Повідомлень: 977
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:15

Митяйка
Если внимательно читать условия программы - получается можно!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1940
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:04

  ukrprom2014 написав:Митяйка
Если внимательно читать условия программы - получается можно!
Как говорил Константин Сергеевич "не верю" :lol:
Митяйка
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Повідомлень: 28
З нами з: 14.09.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А тут хтось іграшки купував? https://ugears.ua/
Якщо на сайті платити - окешбечат чи окомісят?
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chipmunk
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Повідомлень: 8517
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Подякували: 533 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  chipmunk написав:А тут хтось іграшки купував? https://ugears.ua/
Якщо на сайті платити - окешбечат чи окомісят?

Так при правильно установленных лимитах либо окешбэчат, либо Укрсиб просто не даст заплатить.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Подякував: 26 раз.
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