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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:12

  Slx написав:Предлагаю дождаться 16-го числа и услышать от тех, кто в сентябре карту оформлял - пришла ли 13-я зарплата или нет.

Ваша порада достатньо гарна якби не одне але... Справа в тому, що за тi кiлька як ця проблема тут обговорюється нiхто не зiзнався, що є власником нью-када з вересня 2019. Тому може виявитись так, що пiсля 16 жовтня просто нiхто нiчого не напише и треба буде чекати 16 листопада та коментаря вiд Maksi2
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 593
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:22

Alien для владельца карты с января, вариант подходит :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:26

  omb написав:Alien для владельца карты с января, вариант подходит :)

Ну така собi перевага. До 31 сiчня 2021 перевипустити свою картку точно не встигнете :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 593
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:03

Alien я надеюсь, что продлят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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  #<1 ... 1139114011411142
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