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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 15:12
Slx написав:
Предлагаю дождаться 16-го числа и услышать от тех, кто в сентябре карту оформлял - пришла ли 13-я зарплата или нет.
Ваша порада достатньо гарна якби не одне але... Справа в тому, що за тi кiлька як ця проблема тут обговорюється нiхто не зiзнався, що є власником нью-када з вересня 2019. Тому може виявитись так, що пiсля 16 жовтня просто нiхто нiчого не напише и треба буде чекати 16 листопада та коментаря вiд Maksi2
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:22
Alien
для владельца карты с января, вариант подходит
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:26
omb написав:Alien
для владельца карты с января, вариант подходит
Ну така собi перевага. До 31 сiчня 2021 перевипустити свою картку точно не встигнете
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Alien
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:03
Alien я надеюсь, что продлят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 178 раз.
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