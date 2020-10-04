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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 15:12
Slx написав:
Предлагаю дождаться 16-го числа и услышать от тех, кто в сентябре карту оформлял - пришла ли 13-я зарплата или нет.
Ваша порада достатньо гарна якби не одне але... Справа в тому, що за тi кiлька як ця проблема тут обговорюється нiхто не зiзнався, що є власником нью-када з вересня 2019. Тому може виявитись так, що пiсля 16 жовтня просто нiхто нiчого не напише и треба буде чекати 16 листопада та коментаря вiд Maksi2
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:22
Alien
для владельца карты с января, вариант подходит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:26
omb написав:Alien
для владельца карты с января, вариант подходит
Ну така собi перевага. До 31 сiчня 2021 перевипустити свою картку точно не встигнете
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:03
Alien я надеюсь, что продлят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:08
omb
Не надейтесь.
По результатам квартала огромная дыра в бюджете.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:33
Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43
Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
Можете ссылкой подкреплять такие посты?
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unknownurl
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46
unknownurl это смс-ка, тоже пришла на 1 аккаунт из двоих
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:52
omb написав:unknownurl это смс-ка, тоже пришла на 1 аккаунт из двоих
Обычно всегда смс приходит с ссылкой на подробности акции
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unknownurl
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:53
ukrprom2014 написав:
По результатам квартала огромная дыра в бюджете.
Alien написав:
Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша.
Они там что, пытаются клин клином вышибать???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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