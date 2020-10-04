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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1140114111421143>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:12

  Slx написав:Предлагаю дождаться 16-го числа и услышать от тех, кто в сентябре карту оформлял - пришла ли 13-я зарплата или нет.

Ваша порада достатньо гарна якби не одне але... Справа в тому, що за тi кiлька як ця проблема тут обговорюється нiхто не зiзнався, що є власником нью-када з вересня 2019. Тому може виявитись так, що пiсля 16 жовтня просто нiхто нiчого не напише и треба буде чекати 16 листопада та коментаря вiд Maksi2
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 595
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:22

Alien для владельца карты с января, вариант подходит :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2276
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:26

  omb написав:Alien для владельца карты с января, вариант подходит :)

Ну така собi перевага. До 31 сiчня 2021 перевипустити свою картку точно не встигнете :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 595
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:03

Alien я надеюсь, что продлят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:08

omb
Не надейтесь.
По результатам квартала огромная дыра в бюджете.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1947
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
Можете ссылкой подкреплять такие посты?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:46

unknownurl это смс-ка, тоже пришла на 1 аккаунт из двоих
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:unknownurl это смс-ка, тоже пришла на 1 аккаунт из двоих
Обычно всегда смс приходит с ссылкой на подробности акции
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:53

  ukrprom2014 написав:По результатам квартала огромная дыра в бюджете.

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша.

Они там что, пытаются клин клином вышибать???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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