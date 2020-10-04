Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?