УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:55
Alien написав:
Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
cohan
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:12
В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/
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MASolomko
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:21
MASolomko написав:
В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн,
Не 200?
UPD. Оно и сейчас, оказывается, кому-то 500 (
https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r500/
,
https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r500/
), кому-то 300 (
https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r300/
,
https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r300/
) и с разным количеством операций.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:46
cohan написав: Alien написав:
Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
1 раз
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:10
MASolomko написав:
В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/
Может как раз предлагают тем, кто раньше всех карту создавал и имеет возможность ее закрыть, подождать 45 дней и открыть новую? Типа выдадут 500 - лишь бы отвязался?
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Slx
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