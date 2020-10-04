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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1140114111421143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:55

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?


мне первый раз прислали, 300 обещают,

подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Можете ссылкой подкреплять такие посты?

https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r500/
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн,

Не 200?

UPD. Оно и сейчас, оказывается, кому-то 500 (https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r500/, https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r500/), кому-то 300 (https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r300/, https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r300/) и с разным количеством операций.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:46

  cohan написав:
  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?


мне первый раз прислали, 300 обещают,

подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
1 раз
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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  MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/

Может как раз предлагают тем, кто раньше всех карту создавал и имеет возможность ее закрыть, подождать 45 дней и открыть новую? Типа выдадут 500 - лишь бы отвязался? :o
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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