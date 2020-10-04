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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1141114211431144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:55

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?


мне первый раз прислали, 300 обещают,

подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Можете ссылкой подкреплять такие посты?

https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r500/
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн,

Не 200?

UPD. Оно и сейчас, оказывается, кому-то 500 (https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r500/, https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r500/), кому-то 300 (https://main.ochevygoda.com.ua/o60_r300/, https://main.ochevygoda.com.ua/o30_r300/) и с разным количеством операций.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:46

  cohan написав:
  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?


мне первый раз прислали, 300 обещают,

подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
1 раз
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:10

  MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/

Может как раз предлагают тем, кто раньше всех карту создавал и имеет возможность ее закрыть, подождать 45 дней и открыть новую? Типа выдадут 500 - лишь бы отвязался? :o
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:34

  Slx написав:
  MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/

Может как раз предлагают тем, кто раньше всех карту создавал и имеет возможность ее закрыть, подождать 45 дней и открыть новую? Типа выдадут 500 - лишь бы отвязался? :o


Если люди, которые хотели закрываться после 16/10, сейчас по этой заманухе будут "активировать" карту, то очевыгода пришлет бишкек ± в конце ноября. Соответственно у этих людей 45 дней на закрытие перенесутся на ±середина января.

ИМХО: на счёт лонгации КБ на тех же условиях есть сомнения. Сибасу уже легче придумать карту с абонкой+КБ на базе их All inclusive. И волки сыты, и овцы целы.
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:50

  cohan написав:
  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?


мне первый раз прислали, 300 обещают,

подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?



тоже получил первый раз смс, обещают 300 гр за 30 операций. Достаточно ли, просто пополнять мобильный счет на 10-20 гривен, или есть минимальная сумма платежа/расчета?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yoggik написав:тоже получил первый раз смс, обещают 300 гр за 30 операций. Достаточно ли, просто пополнять мобильный счет на 10-20 гривен, или есть минимальная сумма платежа/расчета?

Минимальной суммы нет, устываются оплаты от 1 коп. Главное количество операций, плюс хотя бы одна правильная операция через приложение.

P.S. Просто любопытно, а когда была оформлена карта?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:00

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?

В смс вказано "2 та більше розрахунків щодня", а як на практиці, можна зробити за тиждень 60+ операцій і цього буде достатньо?
Rainbow
 
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