Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
MASolomko написав:В прошлом месяце за 2 операции в день предлагали мне 300 грн, а в этом уже 500 грн. Так и карту жалко будет перевыпускать :/
Может как раз предлагают тем, кто раньше всех карту создавал и имеет возможность ее закрыть, подождать 45 дней и открыть новую? Типа выдадут 500 - лишь бы отвязался?
Если люди, которые хотели закрываться после 16/10, сейчас по этой заманухе будут "активировать" карту, то очевыгода пришлет бишкек ± в конце ноября. Соответственно у этих людей 45 дней на закрытие перенесутся на ±середина января.
ИМХО: на счёт лонгации КБ на тех же условиях есть сомнения. Сибасу уже легче придумать карту с абонкой+КБ на базе их All inclusive. И волки сыты, и овцы целы.
Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
мне первый раз прислали, 300 обещают,
подскажите, а использование клиент-банка - это ведь достаточно один раз, или все 60 транзакций должны идти через него?
тоже получил первый раз смс, обещают 300 гр за 30 операций. Достаточно ли, просто пополнять мобильный счет на 10-20 гривен, или есть минимальная сумма платежа/расчета?
Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
В смс вказано "2 та більше розрахунків щодня", а як на практиці, можна зробити за тиждень 60+ операцій і цього буде достатньо?