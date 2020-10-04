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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1141114211431144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Rainbow написав:
  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?

В смс вказано "2 та більше розрахунків щодня", а як на практиці, можна зробити за тиждень 60+ операцій і цього буде достатньо?
Главное сделать указанное количество операций за месяц, не обязательно 2 в день
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Условия прописаны интересно :

4. Умови участі в Акції

4.1.1. здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж вказано на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09

STIGA условия - как обычно у них прописаны... + 1 операцию в приложеньке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:15

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша

Теж прийшло. У наступному місяці буде 1000?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:У наступному місяці буде 1000?

Та канешно :mrgreen: Но в целом тенденция мне нравится :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мне не пришло, но в принципе в прошлый раз пришло через 2 дня после того как написали про акцию здесь
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:34

так ежедневно надо клюкать?
день пропустить можна?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:37

  v57 написав:так ежедневно надо клюкать?
или до конца мес каклюкать эти 30/60?

головне забезпечити необхідну кількість операцій по 31 жовтня включно. Щоденно не обов'язково. Можна і 60 морквинок підряд придбати в АТБ - для умов акції то буде достатньо. Звичайно зробивши в жовтні і якусь одну операцію у додатку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  v57 написав:так ежедневно надо клюкать?
день пропустить можна?

Та можно вообще всё в один день наклюкать.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:57

  v57 написав:так ежедневно надо клюкать?
день пропустить можна?
ищи где можно платить без подтверждающего кода и вперед :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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