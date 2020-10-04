Главное сделать указанное количество операций за месяц, не обязательно 2 в деньRainbow написав:
В смс вказано "2 та більше розрахунків щодня", а як на практиці, можна зробити за тиждень 60+ операцій і цього буде достатньо?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Главное сделать указанное количество операций за месяц, не обязательно 2 в день
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Условия прописаны интересно :
4. Умови участі в Акції
4.1.1. здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість розрахунків, але не менше ніж вказано на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:09
STIGA условия - как обычно у них прописаны... + 1 операцию в приложеньке
Кешбечные карты!
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:15
Теж прийшло. У наступному місяці буде 1000?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне не пришло, но в принципе в прошлый раз пришло через 2 дня после того как написали про акцию здесь
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:37
головне забезпечити необхідну кількість операцій по 31 жовтня включно. Щоденно не обов'язково. Можна і 60 морквинок підряд придбати в АТБ - для умов акції то буде достатньо. Звичайно зробивши в жовтні і якусь одну операцію у додатку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та можно вообще всё в один день наклюкать.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:57
ищи где можно платить без подтверждающего кода и вперед
Кешбечные карты!
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