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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:23
Alien написав:
Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?
В прошлом месяце тоже такое было. Все выполнил, в т.ч. несколько раз совершал операции в ИБ. Когда ждать денег?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:56
wig написав:
Когда ждать денег?
через 25 дней, после окончания срока ждать ключ
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:05
wig написав: Alien написав: v57 написав:
Звичайно зробивши в жовтні і якусь одну операцію у додатку
А чего, просто на сайте недостаточно?
достатньо. Вибачте, що спеціально для вас не дописав про сайт. Просто є люди які користуються лише додатком - то написано було для таких
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:12
omb написав: wig написав:
Когда ждать денег?
через 25 дней, после окончания срока ждать ключ
Это оф. условие, а реально когда приходит? Неохота по новой теребить морковку, если за прошлую не придет.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:43
wig 2 недели +
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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