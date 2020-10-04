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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:23

  Alien написав:Прилетіло запрошення на "очевигоду" - пропонують 500 грн. кишмишу за 60+ платежів карткою за товари та послуги в крамницях та інтернеті. Отже все як минулого місяця - тільки сума більша. Щоправда запрошення прийшло лише на один з двох акків. Може ще дошлють?

В прошлом месяце тоже такое было. Все выполнил, в т.ч. несколько раз совершал операции в ИБ. Когда ждать денег?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:24

  Alien написав:
  v57 написав:Звичайно зробивши в жовтні і якусь одну операцію у додатку

А чего, просто на сайте недостаточно?
wig
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Повідомлень: 4698
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:56

  wig написав:Когда ждать денег?
через 25 дней, после окончания срока ждать ключ
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:05

  wig написав:
  Alien написав:
  v57 написав:Звичайно зробивши в жовтні і якусь одну операцію у додатку

А чего, просто на сайте недостаточно?

достатньо. Вибачте, що спеціально для вас не дописав про сайт. Просто є люди які користуються лише додатком - то написано було для таких
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:12

  omb написав:
  wig написав:Когда ждать денег?
через 25 дней, после окончания срока ждать ключ

Это оф. условие, а реально когда приходит? Неохота по новой теребить морковку, если за прошлую не придет.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:43

wig 2 недели +
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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