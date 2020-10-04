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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1143114411451146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Кащей написав:Неужели хранили на Нью-Карте всю сумму месячных расходов?

Нет, коненчно. Толкал с других карт, соответственно, в UKRSIB online никаких операций не выполнял.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:20

  rollo написав:Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.

А что у вас в СМСке написано?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Технічні роботи в системі UKRSIB online

Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, буде проведено ряд технічних робіт.

У зв'язку з цим з 07:00 до 09:00 06.10.2020 можливі тимчасові перерви в роботі системи інтернет-банкінгу UKRSIB online.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407413/
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