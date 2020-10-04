Нет, коненчно. Толкал с других карт, соответственно, в UKRSIB online никаких операций не выполнял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет, коненчно. Толкал с других карт, соответственно, в UKRSIB online никаких операций не выполнял.
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:20
А что у вас в СМСке написано?
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Технічні роботи в системі UKRSIB online
Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, буде проведено ряд технічних робіт.
У зв'язку з цим з 07:00 до 09:00 06.10.2020 можливі тимчасові перерви в роботі системи інтернет-банкінгу UKRSIB online.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
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