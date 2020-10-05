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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05
Кащей написав:
Неужели хранили на Нью-Карте всю сумму месячных расходов?
Нет, коненчно. Толкал с других карт, соответственно, в UKRSIB online никаких операций не выполнял.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:20
rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
А что у вас в СМСке написано?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24
Технічні роботи в системі UKRSIB online
Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, буде проведено ряд технічних робіт.
У зв'язку з цим з 07:00 до 09:00 06.10.2020 можливі тимчасові перерви в роботі системи інтернет-банкінгу UKRSIB online.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407413/
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unknownurl
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:00
ingtrans написав: yoggik написав:
тоже получил первый раз смс, обещают 300 гр за 30 операций. Достаточно ли, просто пополнять мобильный счет на 10-20 гривен, или есть минимальная сумма платежа/расчета?
Минимальной суммы нет, устываются оплаты от 1 коп. Главное количество операций, плюс хотя бы одна правильная операция через приложение.
P.S. Просто любопытно, а когда была оформлена карта?
Таких операций легко можно сделать много ) Карту открыл в 15.07.2020
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yoggik
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:04
rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
Сколько денег ветеранам обещают?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:34
ukrprom2014 написав: rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
А что у вас в СМСке написано?
За 60 оплат до 31.10.20 г. 500 грн.
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rollo
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:34
omb написав: rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
Сколько денег ветеранам обещают?
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
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rollo
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:36
rollo написав: omb написав: rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
Сколько денег ветеранам обещают?
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
зате гарантовано
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greenozon
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:03
rollo написав: omb написав: rollo написав:
Тоже пришло приглашение поучаствовать в акции. Значит 13-ой зарплате быть.
Сколько денег ветеранам обещают?
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
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Митяйка
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:24
Митяйка написав: rollo написав: omb написав:
Сколько денег ветеранам обещают?
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
Вот когда станете ветераном тогда и будет 500.
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rollo
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