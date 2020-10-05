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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:29
сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
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cohan
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:30
cohan написав:сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
Они же предупреждали, что с 6 до 9 будут проводиться работы, видимо они немного затянулись
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Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43
unknownurl написав:
cohan написав:сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
Они же предупреждали, что с 6 до 9 будут проводиться работы, видимо они немного затянулись
Небойсь часы по Парижу фурычат у лягушатников то
... делайте хоть что-нибудь!
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