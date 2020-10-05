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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1144114511461147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
cohan
 
Повідомлень: 337
З нами з: 27.09.19
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

cohan написав:сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
Они же предупреждали, что с 6 до 9 будут проводиться работы, видимо они немного затянулись
unknownurl
 
Повідомлень: 181
З нами з: 01.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:43

  unknownurl написав:
cohan написав:сломалась пуши и приложуха, смски 3ds шлют
Они же предупреждали, что с 6 до 9 будут проводиться работы, видимо они немного затянулись

Небойсь часы по Парижу фурычат у лягушатников то :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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