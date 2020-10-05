|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:28
Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сайд эффект утренних тех работ
Зараз переглядають цей форум: Alien, Vorlon, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|