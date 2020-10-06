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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1145114611471148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:28

Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

kreuz написав:Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Сайд эффект утренних тех работ
unknownurl
 
Повідомлень: 183
З нами з: 01.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:55

  Митяйка написав:
  rollo написав:Обижают ветеранов. Только 500 обещают. :|

Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300

Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.
Maksi2
 
Повідомлень: 683
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Подякував: 329 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:14

  Maksi2 написав:
  Митяйка написав:
  rollo написав:Обижают ветеранов. Только 500 обещают. :|

Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300

Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.


Ви помиляєтесь. В мене 2 картки які синхронно використовуються в однаковому режимі вже більше ніж пів року - щомісячно по кожній трати в інтернеті 10 тис. Так по одній 500, а по іншій дуля з маком. Так що закономірності тут інші.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 608
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:16

  Maksi2 написав:
  Митяйка написав:Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300

Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.

Нам 500 потому, что мы тратим не 10к, а 10.1к.
Тратьте на пару гривен больше и будет на вашей улице праздник.
Не страдайте. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alien написав:а по іншій дуля з маком.


Ещё может прийти, у меня в прошлый раз спустя 4 дня пришло как здесь написали о акции.
unknownurl
 
Повідомлень: 183
З нами з: 01.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 1145114611471148
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