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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:28
Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сайд эффект утренних тех работ
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:55
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:14
Ви помиляєтесь. В мене 2 картки які синхронно використовуються в однаковому режимі вже більше ніж пів року - щомісячно по кожній трати в інтернеті 10 тис. Так по одній 500, а по іншій дуля з маком. Так що закономірності тут інші.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:16
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ещё может прийти, у меня в прошлый раз спустя 4 дня пришло как здесь написали о акции.
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