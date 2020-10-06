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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:28
Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:50
kreuz написав:Фігасє, а це тільки в моїй апці виписок катмає, ані за карткою, ані за рахунком? Чи це таке загальне покращення?
Сайд эффект утренних тех работ
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unknownurl
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:55
Митяйка написав: rollo написав:
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.
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Maksi2
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:14
Maksi2 написав: Митяйка написав: rollo написав:
Обижают ветеранов. Только 500 обещают.
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.
Ви помиляєтесь. В мене 2 картки які синхронно використовуються в однаковому режимі вже більше ніж пів року - щомісячно по кожній трати в інтернеті 10 тис. Так по одній 500, а по іншій дуля з маком. Так що закономірності тут інші.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:16
Maksi2 написав: Митяйка написав:
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.
Нам 500 потому, что мы тратим не 10к, а 10.1к.
Тратьте на пару гривен больше и будет на вашей улице праздник.
Не страдайте.
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rollo
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:18
Alien написав:а по іншій дуля з маком.
Ещё может прийти, у меня в прошлый раз спустя 4 дня пришло как здесь написали о акции.
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unknownurl
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:41
rollo написав: Maksi2 написав: Митяйка написав:
Вам то хоть чего обижаться? Вот мне 300
Нам 300 потому что мы 10к тратим, а им 500 потому что карта на полке или пару гривен тратят.
Нам 500 потому, что мы тратим не 10к, а 10.1к.
Тратьте на пару гривен больше и будет на вашей улице праздник.
Не страдайте.
А я и не страдаю, хотел приободрить человека, но походу забыл поставить нужный вам смайл, раз и вы тоже прочитали, ставлю вот
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Maksi2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:11
unknownurl написав:
Alien написав:а по іншій дуля з маком.
Ещё может прийти, у меня в прошлый раз спустя 4 дня пришло как здесь написали о акции.
Мені прийшло ось таке.
"...можливість учасника прийняти участь у розіграші призу акції – кешбеку у розмірі 50% від суми розрахунків карткою за період акції. Максимальна сума кешбеку на одного переможця становить 5000 гривень, мінімальний розмір кешбеку – 100 гривень."
Тобто гарантованих 100/300/500грн в моїй пропозиції немає. (тільки якщо стану переможцем то мін. 100)
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KVV
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15
KVV написав: unknownurl написав:
Alien написав:а по іншій дуля з маком.
Ещё может прийти, у меня в прошлый раз спустя 4 дня пришло как здесь написали о акции.
Мені прийшло ось таке.
"...можливість учасника прийняти участь у розіграші призу акції – кешбеку у розмірі 50% від суми розрахунків карткою за період акції. Максимальна сума кешбеку на одного переможця становить 5000 гривень, мінімальний розмір кешбеку – 100 гривень."
Тобто гарантованих 100/300/500грн в моїй пропозиції немає. (тільки якщо стану переможцем то мін. 100)
Мне пока вообще ничего не пришло
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unknownurl
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