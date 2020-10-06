УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:55
dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте
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omb
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08
dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
Также интересует данный вопрос
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jay2004
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13
jay2004 написав: dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
Также интересует данный вопрос
Да вон же omb уже написал - проверить проще простого. Если пройдет оплата, то будет кешбэк, если не пройдет, то и кешбэка бы не было.
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:26
omb написав: dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте
Про результат тут напишите и все будут вкурсе на будущее
посетитель
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:32
dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
Всё зависит от того каким MCC проведёт операцию Приват. Исключенные MCC можно найти
здесь
.
Не все операции Приват позволит провести с платёжной карты другого банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:10
MASolomko так, а что он теряет за такой платеж пратически никто кешбек не дает
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51
omb написав: MASolomko
так, а что он теряет за такой платеж пратически никто кешбек не дает
Втрачає комісію Прихвата. Якщо ліміти не проставить, то ще й комісію Сиба за р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:47
omb написав: dr_morgenstern написав:
Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте
Так и собирался сделать, но думал, что кто-то уже экспериментировал
Ещё интересует вопрос оплаты ньюкардом бюджетных платежей через портмоне/изипей/некст - окешбечиватся?
dr_morgenstern
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:44
В этом месяце УкрСиб просто завалил подарками и акциями.
Не успела нарадоваться "500 грн за 30 платежей", как тут следующая:
"Вас запрошено до Акції "Подарунки за сплату комунальних від UKRSIB online". Щоб взяти в ній участь, просто робіть комунальні платежі через UKRSIB online та візьміть участь у розіграші цінних призів."
Тут как раз программа кэшбека заканчивается в октябре, думала закрывать. Теперь в раздумьях.
Востаннє редагувалось
Gln_Vlrn
в Сер 07 жов, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Gln_Vlrn
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46
Gln_Vlrn написав:
Подарунки за сплату комунальних від UKRSIB online". Щоб взяти в ній участь, просто робіть комунальні платежі через UKRSIB online та візьміть участь у розіграші цінних призів.
Это такая себе акция. Я предпочитаю получить гарантированый кешбэк, а не участие в розыгрыше.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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