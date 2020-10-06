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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1147114811491150>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:55

  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08

  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?


Также интересует данный вопрос :!:
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13

  jay2004 написав:
  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?


Также интересует данный вопрос :!:

Да вон же omb уже написал - проверить проще простого. Если пройдет оплата, то будет кешбэк, если не пройдет, то и кешбэка бы не было.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:26

  omb написав:
  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте

Про результат тут напишите и все будут вкурсе на будущее
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
Всё зависит от того каким MCC проведёт операцию Приват. Исключенные MCC можно найти здесь.

Не все операции Приват позволит провести с платёжной карты другого банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:10

MASolomko так, а что он теряет за такой платеж пратически никто кешбек не дает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:51

  omb написав:MASolomko так, а что он теряет за такой платеж пратически никто кешбек не дает

Втрачає комісію Прихвата. Якщо ліміти не проставить, то ще й комісію Сиба за р2р.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 14:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:
  dr_morgenstern написав:Если заплатить ньюкардом через приватовский некст на счёт 2600* юрлица (не коммуналь, по реквизитам) - кешбек будет?
ставте лимит 0, на переводы и пробуйте
Так и собирался сделать, но думал, что кто-то уже экспериментировал 8-)

Ещё интересует вопрос оплаты ньюкардом бюджетных платежей через портмоне/изипей/некст - окешбечиватся?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В этом месяце УкрСиб просто завалил подарками и акциями. :)
Не успела нарадоваться "500 грн за 30 платежей", как тут следующая:
"Вас запрошено до Акції "Подарунки за сплату комунальних від UKRSIB online". Щоб взяти в ній участь, просто робіть комунальні платежі через UKRSIB online та візьміть участь у розіграші цінних призів."

Тут как раз программа кэшбека заканчивается в октябре, думала закрывать. Теперь в раздумьях.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn в Сер 07 жов, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Gln_Vlrn написав:Подарунки за сплату комунальних від UKRSIB online". Щоб взяти в ній участь, просто робіть комунальні платежі через UKRSIB online та візьміть участь у розіграші цінних призів.

Это такая себе акция. Я предпочитаю получить гарантированый кешбэк, а не участие в розыгрыше.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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