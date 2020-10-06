УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:53
Gln_Vlrn написав:
Не успела нарадоваться "500 грн за 30 платежей",
это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.
Andey
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:55
Andey написав:
это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.
Касается только тех, кому пришло приглашение.
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:58
ingtrans написав: Andey написав:
это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.
Касается только тех, кому пришло приглашение.
приглашение приходит через приложение или смс обычное?
Можно ли через гарячку попросить чтобы прислали?
Andey
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:02
Andey
мне смс, насчет попросить - как-то никто до такого не догадался
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omb
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:14
Andey мне тоже смс приходят.
Gln_Vlrn
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:43
Тимчасова перерва в доставці повідомлень
Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 08 жовтня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 07:00 до 08:30 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407555/
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