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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1147114811491150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:53

  Gln_Vlrn написав:Не успела нарадоваться "500 грн за 30 платежей",

это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Andey написав:это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.

Касается только тех, кому пришло приглашение.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:58

  ingtrans написав:
  Andey написав:это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.

Касается только тех, кому пришло приглашение.

приглашение приходит через приложение или смс обычное?
Можно ли через гарячку попросить чтобы прислали?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:02

Andey мне смс, насчет попросить - как-то никто до такого не догадался :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:14

Andey
мне тоже смс приходят.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Тимчасова перерва в доставці повідомлень

Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 08 жовтня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 07:00 до 08:30 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407555/
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