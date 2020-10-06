Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 08 жовтня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим з 07:00 до 08:30 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів. Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.
----------- із цікавого ----------- UKRSIB online дарує можливість виграти один з 100 кешбеків на суму 2000 гривень кожного місяця, починаючи з жовтня 2020 до грудня 2020. Щоб прийняти учать в розіграші за підсумками жовтня, зробіть оплату комунальних платежів через UKRSIB online в період з 1 по 31 жовтня 2020.
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Період акції з 01 жовтня до 31 грудня включно.
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 07 жов, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Andey написав:это в октябре такая акция? чтото на сайте укрсиба не видел в новостях.
Касается только тех, кому пришло приглашение.
приглашение приходит через приложение или смс обычное? Можно ли через гарячку попросить чтобы прислали?
Это примерно как позвонить соседу или другу и сказать мол прийди ко мне, позвони мне в двери, и когда я открою - предложи мне одолжить денег, да еще и с условием что часть денег я могу тебе не отдавать.