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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:46
Яша написав:
напомните, здесь кешбек за онлайн на укр сайтах или по миру?
Везде, но курс плохой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:47
Яша ,не скажу за все сайты,но кешбек за Алиэкспресс в сентябре зашел.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:10
mustbe написав:
Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:20
omb написав: mustbe написав:
Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать
Оно-то, конечно, можно, но вот Вы знаете кого-нибудь, кто бы выиграл кешбэк 50% в тех акциях, которые идет вместе с акциями на гарантированные 100/200/300/500 грн?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:34
ingtrans написав: omb написав: mustbe написав:
Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать
Оно-то, конечно, можно, но вот Вы знаете кого-нибудь, кто бы выиграл кешбэк 50% в тех акциях, которые идет вместе с акциями на гарантированные 100/200/300/500 грн?
Переможців ніде немає,взнати чи виграв 50% не можна,має прийти код так сказали в кц, тобто розводняк як на мене
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tarasum
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:05
ingtrans не знаю, но я практически ничего не теряю, выполняя условия
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:02
На прошлой подымали вопрос: нужно ли ВСЮ коммуналку оплатить на хозяйство ибо есть пункт, где банк имеет право, но не обязанность поощрить призом того, кто почти выполнил все условия оплат коммунальных платежей. То-есть есть вариант понимания, что если 3 из 4х услуг оплатил, то могут таки дать поучавствовать, а если 1 из 4х - то нет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:15
Slx написав:
На прошлой подымали вопрос: нужно ли ВСЮ коммуналку оплатить на хозяйство ибо есть пункт, где банк имеет право, но не обязанность поощрить призом того, кто почти выполнил все условия оплат коммунальных платежей. То-есть есть вариант понимания, что если 3 из 4х услуг оплатил, то могут таки дать поучавствовать, а если 1 из 4х - то нет.
То Вы перегибаете.
Условие буквально: сделать платёж из раздела "коммуналки". А уже проверять "всю" или "не всю" оплатил коммуналку - никто не будет.
У некоторых есть платежи в ОСББ - по сути коммуналка - но заплатить можно зачастую только СЭПом, и соответственно такой платёж не считается за коммунальный
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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