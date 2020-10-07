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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1148114911501151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Яша написав:напомните, здесь кешбек за онлайн на укр сайтах или по миру?

Везде, но курс плохой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:47

Яша ,не скажу за все сайты,но кешбек за Алиэкспресс в сентябре зашел.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:10

  mustbe написав:Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:20

  omb написав:
  mustbe написав:Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать

Оно-то, конечно, можно, но вот Вы знаете кого-нибудь, кто бы выиграл кешбэк 50% в тех акциях, которые идет вместе с акциями на гарантированные 100/200/300/500 грн?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1592
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:34

  ingtrans написав:
  omb написав:
  mustbe написав:Всё, что не гарантировано, - просто розыгрыш
что мешает оплатить например доставку газа, у меня 60 копеек, чтобы поучавствовать

Оно-то, конечно, можно, но вот Вы знаете кого-нибудь, кто бы выиграл кешбэк 50% в тех акциях, которые идет вместе с акциями на гарантированные 100/200/300/500 грн?

Переможців ніде немає,взнати чи виграв 50% не можна,має прийти код так сказали в кц, тобто розводняк як на мене
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:05

ingtrans не знаю, но я практически ничего не теряю, выполняя условия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2296
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:02

Вопрос по прошлой Акции с коммуналкой

На прошлой подымали вопрос: нужно ли ВСЮ коммуналку оплатить на хозяйство ибо есть пункт, где банк имеет право, но не обязанность поощрить призом того, кто почти выполнил все условия оплат коммунальных платежей. То-есть есть вариант понимания, что если 3 из 4х услуг оплатил, то могут таки дать поучавствовать, а если 1 из 4х - то нет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:15

  Slx написав:На прошлой подымали вопрос: нужно ли ВСЮ коммуналку оплатить на хозяйство ибо есть пункт, где банк имеет право, но не обязанность поощрить призом того, кто почти выполнил все условия оплат коммунальных платежей. То-есть есть вариант понимания, что если 3 из 4х услуг оплатил, то могут таки дать поучавствовать, а если 1 из 4х - то нет.

То Вы перегибаете.
Условие буквально: сделать платёж из раздела "коммуналки". А уже проверять "всю" или "не всю" оплатил коммуналку - никто не будет.
У некоторых есть платежи в ОСББ - по сути коммуналка - но заплатить можно зачастую только СЭПом, и соответственно такой платёж не считается за коммунальный
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:57

_PORT_UA
На Али лучше идеей-Онлай покупать, на курсе Укрсиб съедает весь ктшмиш.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:На Али лучше идеей-Онлай покупать, на курсе Укрсиб съедает весь ктшмиш.

Ну не весь, конечно, но 1,5%, а то и 2% может.

PS. Что-то вспомнилось :)
  ukrprom2014 написав:
  Striker написав:Планирую оформить Card Blanche Online для покупок на Али.
1. Кешбэк реальные 5% или 4% чистыми?
2. Гасить без комиссии нужно СЭПом (с Моно)?

Порекомендую Нью карту Укрсиба - там реальные 5% и курс конвертации лучше Идейного.
Гасить можно тоже как угодно.

Курс у Укрсиба что сейчас плохой, что тогда был плохим, но какой разворот на 180 градусов :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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