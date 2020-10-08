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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:34

  Alien написав:Так по одній 500, а по іншій дуля з маком.
Сегодня по второй пришло - 300 грн за 30 платежей :) вообще красота
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:19

omb а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:11

Кассандра не знаю (
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2304
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Кассандра написав:а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (

Мне ни разу пушем не приходило, только Viber или СМС.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:32

ingtrans а мне в этот раз пришло пушем и смс
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57

Кассандра на вторую карту пришел только пуш
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:53

omb да мы поэтому и забеспокоились (
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:09

оплата смартфоном

Подскажите, считается ли онлайн операцией оплата Google pay с помощью NFC?
Например, я в магазине или метро плачу. Будет ли кешбек по таким операциям NewCard?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ygn написав:Подскажите, считается ли онлайн операцией оплата Google pay с помощью NFC?
Например, я в магазине или метро плачу. Будет ли кешбек по таким операциям NewCard?

Как никто не додумался задать этот вопрос раньше? :) Шучу, конечно, стопятсот раз спрашивали, не считается.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:24

нові акції від сибу, щось жовтень мега акційний виходить, страшно подумати що буде далі! :)

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greenozon
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