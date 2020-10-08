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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:34
Alien написав:
Так по одній 500, а по іншій дуля з маком.
Сегодня по второй пришло - 300 грн за 30 платежей
вообще красота
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:19
omb а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (
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Кассандра
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:11
Кассандра не знаю (
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:16
Кассандра написав:
а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (
Мне ни разу пушем не приходило, только Viber или СМС.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:32
ingtrans а мне в этот раз пришло пушем и смс
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Кассандра
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:57
Кассандра на вторую карту пришел только пуш
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:53
omb да мы поэтому и забеспокоились (
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Кассандра
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:09
Подскажите, считается ли онлайн операцией оплата Google pay с помощью NFC?
Например, я в магазине или метро плачу. Будет ли кешбек по таким операциям NewCard?
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ygn
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:11
ygn написав:
Подскажите, считается ли онлайн операцией оплата Google pay с помощью NFC?
Например, я в магазине или метро плачу. Будет ли кешбек по таким операциям NewCard?
Как никто не додумался задать этот вопрос раньше?
Шучу, конечно, стопятсот раз спрашивали, не считается.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:24
нові акції від сибу, щось жовтень мега акційний виходить, страшно подумати що буде далі!
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Розраховуйся карткою з лімітом в торгівельних мережах на суму від 200 грн одним чеком.
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Акція діє з 10.10.2020 по 25.10.2020
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greenozon
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