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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Почитав про всі ці акції, подумав треба теж оформити. Як правильно це зробити треба заявку на сайті залишити чи можна відразу в банк їти, і при оформленні казати щоб підключили стар інформ без плюса. Більше ніяких нюансів немає вроді.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:57
rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение
Кешбечные карты!
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