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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1150115111521153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Почитав про всі ці акції, подумав треба теж оформити. Як правильно це зробити треба заявку на сайті залишити чи можна відразу в банк їти, і при оформленні казати щоб підключили стар інформ без плюса. Більше ніяких нюансів немає вроді.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:57

rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение

Бывали вот такие случаи:
  Andey написав:Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.

Так что как повезет.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:52

  ingtrans написав:
  omb написав:rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение

Бывали вот такие случаи:
  Andey написав:Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.

Так что как повезет.

Сразу в отд-и звоните 0800 и все наладится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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