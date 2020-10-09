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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:10
Почитав про всі ці акції, подумав треба теж оформити. Як правильно це зробити треба заявку на сайті залишити чи можна відразу в банк їти, і при оформленні казати щоб підключили стар інформ без плюса. Більше ніяких нюансів немає вроді.
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rosstikf
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:57
rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:41
omb написав:
rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение
Бывали вот такие случаи:
Andey написав:
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Так что как повезет.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:52
ingtrans написав: omb написав:
rosstikf если хотите ждать звонка, то через заявку, но можно и сразу в отделение
Бывали вот такие случаи:
Andey написав:
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Так что как повезет.
Сразу в отд-и звоните 0800 и все наладится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:50
rosstikf неделю назад пришли в отделение, сказали что хотим эту карту, минут через 30 ушли с картой.
А год назад когда лично я получал карту, действительно нужны были танцы с бубном. Но время идет, все меняется и слава богу.
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Maksi2
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:07
Сегодня технические работы. Карту сторонним сервисом не удалось пополнить. Банк не принимает платеж.
С горячкой не удалось связаться.
Платить побоялся.
Потерял пару % кэшбэк а.
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lel
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:11
lel написав:
Сегодня технические работы. Карту сторонним сервисом не удалось пополнить. Банк не принимает платеж.
С горячкой не удалось связаться.
Платить побоялся.
Потерял пару % кэшбэк а.
А говорили, что технические работы будут в ночь на воскресенье, с 23 до 8 утра.
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Ferlakur
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:14
Ferlakur написав:
А говорили, что технические работы будут в ночь на воскресенье, с 23 до 8 утра.
Видимо ликвидность закончилась раньше.
В понедельник всем "обновляльщикам" раздадут рефинанс, и "процессинг" заработает более гладко
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:19
Дозвонился на горячую линию, сказали пробуйте оплатить через 20 мин.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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