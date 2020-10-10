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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:55
Ооо, пошли пароли 3Д-сек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 жов, 2020 19:33
clientage написав:
Ооо, пошли пароли 3Д-сек
Да, только не просто пошли, а прям повалили!
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