Додано: Нед 11 жов, 2020 12:13

У всех не заходит в приложение? После ввода пароля перезаходит на начальную страницу. И подтверждение о пополнении карты также не приходит.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.