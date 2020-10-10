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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:55

Ооо, пошли пароли 3Д-сек
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:01

  clientage написав:Ооо, пошли пароли 3Д-сек


они и так идут. Просто иногда приходится ждать несколько часов. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:33

  clientage написав:Ооо, пошли пароли 3Д-сек

Да, только не просто пошли, а прям повалили!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У всех не заходит в приложение? После ввода пароля перезаходит на начальную страницу. И подтверждение о пополнении карты также не приходит.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:41

  _PORT_UA написав:У всех не заходит в приложение? После ввода пароля перезаходит на начальную страницу. И подтверждение о пополнении карты также не приходит.

У меня всё работает нормально
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:18

  Кассандра написав:omb а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (

выполнить условия и посмотреть что будет в след. месяце.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:03

ol_zy муж вроде так и решил делать
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Последний хлебный месяц на Нью карте. 10 ноября получу последний кэшбек за октябрь и иду закрывать.
Открывать может сразу после закрытия или ждать 45 дней придётся?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:01

  2XL написав:10 ноября получу последний кэшбек за октябрь

Не получите.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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