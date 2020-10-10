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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:55
Ооо, пошли пароли 3Д-сек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 жов, 2020 19:33
clientage написав:
Ооо, пошли пароли 3Д-сек
Да, только не просто пошли, а прям повалили!
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Кассандра
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:13
У всех не заходит в приложение? После ввода пароля перезаходит на начальную страницу. И подтверждение о пополнении карты также не приходит.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:41
_PORT_UA написав:
У всех не заходит в приложение? После ввода пароля перезаходит на начальную страницу. И подтверждение о пополнении карты также не приходит.
У меня всё работает нормально
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 11 жов, 2020 13:18
Кассандра написав:omb
а проверить никак нельзя было ли предложение или нет? Муж по неосторожности снёс все пуши в апликухе (
выполнить условия и посмотреть что будет в след. месяце.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:03
ol_zy муж вроде так и решил делать
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Кассандра
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Додано: Нед 11 жов, 2020 18:55
Последний хлебный месяц на Нью карте. 10 ноября получу последний кэшбек за октябрь и иду закрывать.
Открывать может сразу после закрытия или ждать 45 дней придётся?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 11 жов, 2020 19:01
2XL написав:
10 ноября получу последний кэшбек за октябрь
Не получите.
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ingtrans
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