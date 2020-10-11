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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39
rollo написав: ingtrans написав: 2XL написав:
10 ноября получу последний кэшбек за октябрь
Не получите.
Еще как получит!
Нет, 10 не получит. По NEW Card выплаты 16 числа.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:29
Похоже, скоро, не нужно будет посещать отделение для получения карт: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
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