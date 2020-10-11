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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39

  rollo написав:
  ingtrans написав:
  2XL написав:10 ноября получу последний кэшбек за октябрь

Не получите.

Еще как получит!

Нет, 10 не получит. По NEW Card выплаты 16 числа.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Похоже, скоро, не нужно будет посещать отделение для получения карт: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49

  unknownurl написав:Похоже, скоро, не нужно будет посещать отделение для получения карт: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf


Сегодня делал заказ. Поле - Доставка курьером - пока не активно :(
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jay2004
 
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unknownurl
Бесплатный СЕП отставили - так держать!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 22:27

  2XL написав:Открывать может сразу после закрытия или ждать 45 дней придётся?

От Ви нам і розкажете. Поки інформація суперечлива.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:19

  ukrprom2014 написав:Бесплатный СЕП отставили - так держать!

оСтавили.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:14

Я недоперепонял пункт 8 и 18 ,снова смсы платные?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 03:24

  Митяйка написав:Я недоперепонял пункт 8 и 18 ,снова смсы платные?


не пугайте, Star Inform Не тарифікується

платно Star Inform+ 15 грн
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 03:47

  Амвросий написав:не пугайте, Star Inform Не тарифікується

платно Star Inform+ 15 грн


жену ущипнули на 15 грн.
как оно подключилось? (Star Inform+)
если отключать в ИБ - оно отключает - и смс (3DS) не приходят.
если включать то оно включает Star Inform+ вместо простого Star Inform.
пишет в чат - но ответа нету
неужели только звонить 729?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 03:51

  uaprofi написав:
  Амвросий написав:жену ущипнули на 15 грн.
как оно подключилось? (Star Inform+)
если отключать в ИБ - оно отключает - и смс (3DS) не приходят.
если включать то оно включает Star Inform+ вместо простого Star Inform.
пишет в чат - но ответа нету
неужели только звонить 729?


я через инет банкинг отключил, еще в первый месяц, т.к. тогда оплата была. Потом когда оплату убрали включил через инет банкинг. А когда сделали платным Star Inform+, хотел было отключить на всякий случай, но уточнил в банке, там сказали что у меня обычный Star Inform включен, без плюса, заверили что оплаты не будет. Так и оставил.

подумываю отключить, а то вдруг на + случайно переведут или внезапно оплату включат :)
Амвросий
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