УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:39
rollo написав: ingtrans написав: 2XL написав:
10 ноября получу последний кэшбек за октябрь
Не получите.
Еще как получит!
Нет, 10 не получит. По NEW Card выплаты 16 числа.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:29
Похоже, скоро, не нужно будет посещать отделение для получения карт:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
unknownurl
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49
Сегодня делал заказ. Поле - Доставка курьером - пока не активно
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:01
unknownurl Бесплатный СЕП отставили - так держать!
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Подякував: 24 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 22:27
2XL написав:
Открывать может сразу после закрытия или ждать 45 дней придётся?
От Ви нам і розкажете. Поки інформація суперечлива.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 11 жов, 2020 23:19
ukrprom2014 написав:
Бесплатный СЕП о
т
ставили - так держать!
оСтавили.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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Додано: Пон 12 жов, 2020 01:14
Я недоперепонял пункт 8 и 18 ,снова смсы платные?
Митяйка
Повідомлень: 35
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Додано: Пон 12 жов, 2020 03:24
Митяйка написав:
Я недоперепонял пункт 8 и 18 ,снова смсы платные?
не пугайте, Star Inform Не тарифікується
платно Star Inform+ 15 грн
Амвросий
Повідомлень: 2620
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Подякував: 319 раз.
Подякували: 478 раз.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 03:47
Амвросий написав:
не пугайте, Star Inform Не тарифікується
платно Star Inform+ 15 грн
жену ущипнули на 15 грн.
как оно подключилось? (Star Inform+)
если отключать в ИБ - оно отключает - и смс (3DS) не приходят.
если включать то оно включает Star Inform+ вместо простого Star Inform.
пишет в чат - но ответа нету
неужели только звонить 729?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Пон 12 жов, 2020 03:51
uaprofi написав: Амвросий написав:
жену ущипнули на 15 грн.
как оно подключилось? (Star Inform+)
если отключать в ИБ - оно отключает - и смс (3DS) не приходят.
если включать то оно включает Star Inform+ вместо простого Star Inform.
пишет в чат - но ответа нету
неужели только звонить 729?
я через инет банкинг отключил, еще в первый месяц, т.к. тогда оплата была. Потом когда оплату убрали включил через инет банкинг. А когда сделали платным Star Inform+, хотел было отключить на всякий случай, но уточнил в банке, там сказали что у меня обычный Star Inform включен, без плюса, заверили что оплаты не будет. Так и оставил.
подумываю отключить, а то вдруг на + случайно переведут или внезапно оплату включат
Амвросий
Повідомлень: 2620
З нами з: 26.02.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 478 раз.
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