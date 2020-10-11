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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 05:55
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А до какого числа бонус должен прийти за 30 розрахункив в сентябре? Переживать рано?
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