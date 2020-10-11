Пишіть у робочий час.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 05:55
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А до какого числа бонус должен прийти за 30 розрахункив в сентябре? Переживать рано?
отвечу сам): по словам ГЛ до 20 рабочих дней после окончания акции.
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:02
vanok ключ прийдет через 25 дней, а не бонус
Кешбечные карты!
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:30
OLL.TV
Начал набивать 30 операций мелкими платежами на OLL.TV. В субботу 4 платежа пропустило нормально, в воскресенье сделал два с перерывом в мин. пять и дальше отбой, выдавало ошибку "1_code_1" (вроде так), попробовал пополнить телефон - платеж прошел, OLL.TV через 2-3 часа так не пустил, а ближе к полуночи опять получилось проводку сделать. Сегодня два платежа с разницей в неск. минут улетели. Вот и думаю, что это вчера было - проблема в OLL.TV или со стороны банка, что самое интересное, то это единственное место, где оплата проходит без 3D, в лимитах же идет уменьшение за счет операций с 3D.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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