Пишіть у робочий час.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 05:55
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А до какого числа бонус должен прийти за 30 розрахункив в сентябре? Переживать рано?
отвечу сам): по словам ГЛ до 20 рабочих дней после окончания акции.
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:02
vanok ключ прийдет через 25 дней, а не бонус
Кешбечные карты!
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:30
OLL.TV
Начал набивать 30 операций мелкими платежами на OLL.TV. В субботу 4 платежа пропустило нормально, в воскресенье сделал два с перерывом в мин. пять и дальше отбой, выдавало ошибку "1_code_1" (вроде так), попробовал пополнить телефон - платеж прошел, OLL.TV через 2-3 часа так не пустил, а ближе к полуночи опять получилось проводку сделать. Сегодня два платежа с разницей в неск. минут улетели. Вот и думаю, что это вчера было - проблема в OLL.TV или со стороны банка, что самое интересное, то это единственное место, где оплата проходит без 3D, в лимитах же идет уменьшение за счет операций с 3D.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:53
ГеннадийUA просто защита наверно, на киевєнерого после нн-ой операции тож не дает платить на сутки
Кешбечные карты!
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:38
ГеннадийUA
меняйте сумму на копейку хотя бы, чтоб не 30 раз подряд одинаково и минимум 30 сек между платежами
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:43
у многих ограничение на кол-во транзакций с одной карты в 24 часа, т.е. сделали 5 и только через 24 пройдут следующие 5.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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