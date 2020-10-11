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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 979
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 979
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 05:55

  uaprofi написав:пишет в чат - но ответа нету
неужели только звонить 729?

Пишіть у робочий час.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А до какого числа бонус должен прийти за 30 розрахункив в сентябре? Переживать рано?
отвечу сам): по словам ГЛ до 20 рабочих дней после окончания акции.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:02

vanok ключ прийдет через 25 дней, а не бонус
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:30

OLL.TV

Начал набивать 30 операций мелкими платежами на OLL.TV. В субботу 4 платежа пропустило нормально, в воскресенье сделал два с перерывом в мин. пять и дальше отбой, выдавало ошибку "1_code_1" (вроде так), попробовал пополнить телефон - платеж прошел, OLL.TV через 2-3 часа так не пустил, а ближе к полуночи опять получилось проводку сделать. Сегодня два платежа с разницей в неск. минут улетели. Вот и думаю, что это вчера было - проблема в OLL.TV или со стороны банка, что самое интересное, то это единственное место, где оплата проходит без 3D, в лимитах же идет уменьшение за счет операций с 3D.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:53

ГеннадийUA просто защита наверно, на киевєнерого после нн-ой операции тож не дает платить на сутки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:38

ГеннадийUA
меняйте сумму на копейку хотя бы, чтоб не 30 раз подряд одинаково и минимум 30 сек между платежами
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:43

  ГеннадийUA написав:Начал набивать 30 операций мелкими платежами на OLL.TV. В субботу 4 платежа пропустило нормально, в воскресенье сделал два с перерывом в мин. пять и дальше отбой, выдавало ошибку "1_code_1" (вроде так), попробовал пополнить телефон - платеж прошел, OLL.TV через 2-3 часа так не пустил, а ближе к полуночи опять получилось проводку сделать. Сегодня два платежа с разницей в неск. минут улетели. Вот и думаю, что это вчера было - проблема в OLL.TV или со стороны банка, что самое интересное, то это единственное место, где оплата проходит без 3D, в лимитах же идет уменьшение за счет операций с 3D.

у многих ограничение на кол-во транзакций с одной карты в 24 часа, т.е. сделали 5 и только через 24 пройдут следующие 5.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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