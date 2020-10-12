omb написав:ГеннадийUA просто защита наверно, на киевєнерого после нн-ой операции тож не дает платить на сутки
Spring написав:ГеннадийUA меняйте сумму на копейку хотя бы, чтоб не 30 раз подряд одинаково и минимум 30 сек между платежами
ol_zy написав:у многих ограничение на кол-во транзакций с одной карты в 24 часа, т.е. сделали 5 и только через 24 пройдут следующие 5.
Все не то 1. Три дня пропускало только три операции, сегодня не проходит совсем даже одна, разрыв между вчерашними операциями уже более 24ч. 2. Суммы все время разные, пытался и 50грн. и 280грн. 3. Поддержка OLL.TV кивает на банк - не хватает денег на карте, малый лимит, но видит все неуспешные операции, оплата у них идет через Portmone. Банк не видит неуспешные операции совсем. В личном кабинете OLL.TV удалил сохр. карту, добавить теперь не могу, выбивает код 17, по словам поддержки либо непр. данные карты либо карта иностр. банка, ПУМБ и Моно добавляет.
MASolomko написав:ГеннадийUA, трусите поддержку Portmone.com, проблема может быть на стороне банка-эквайрера.
Написал здесь и тоже подумал на Portmone. Спустя пол часа ожидания выяснил, что это ограничение со стороны Portmone на кол-во операций в неделю, еле еле приняли заявку в тех. поддержку на совершение десятой операции за неделю на n-ю сумму.